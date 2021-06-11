Еще по четырем статьям предъявлено обвинение экс-вице-мэру Екатеринбурга Контееву

Мера пресечения избирается, чтобы обвиняемый не сбежал, не давил на свидетелей, не вступил в сговор. Контеев находится в колонии, где у него доступа к свидетелям нет. В СИЗО же он может случайно столкнуться со свидетелями. Это может быть использовано как элемент провокации,считает Колосовский.