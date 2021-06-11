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Posted 11 июня 2021, 10:23

Published 11 июня 2021, 10:23

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

11 июня 2021, 10:23
Площадкой для проведения XIX Фестиваля театров малых городов России в 2022 году был выбран Нижний Тагил. Организатором мероприятия выступает Театр наций под руководством Евгения Миронова.

По итогам ежегодного фестиваля театров малых городов России, который проходил в Набережных Челнах, специальный приз достался драматическому театру Нижнего Тагила за спектакль «Головлевы. Маменька». Он был отмечен в министерством культуры Республики Татарстан «За современное прочтение русской классики».

Во время финала фестиваля критик Олег Лоевский заявил, что в 2022 году фестиваль театров малых городов России пройдет на сцене нижнетагильского театра драмы. Он отметил, что одной из причин такого выбора стал тот факт, что Нижний Тагил будет праздновать 300-летний юбилей города.

Это не областной центр, это важно, и с очень хорошей инфраструктурой. Есть гостиницы, площадки, можем сделать хорошую экскурсионную программу. Можем сделать хорошую кинопрограмму, связанную со Свердловской областью и кинематографистами, рассказал Лоевский телеканалу «Телекон».

Напомним, в конце мая Нижнетагильский драматический театр получил несколько наград фестиваля «Браво!». Также диплом получила артистка Нижнетагильского театра кукол Светлана Калашникова.

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#Общество#Культура#Нижний Тагил#Фестиваль#Театр
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