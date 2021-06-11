«Газель» перевернулась после столкновения с Mercedes в Екатеринбурге

В результате столкновения «Газель» снесла забор и перевернулась, протащив перед этим Mercedes по дороге около 50 метров. Иномарка стояла на светофоре, когда в ее заднюю часть врезался грузовик.
По словам очевидцев, в «Газели» находились пьяный водитель и пассажир. Из покореженного автомобиля им помогли выбраться водитель пострадавшего автомобиля и другие свидетели ДТП, сообщает Е1.
В аварии травмы получил водитель «ГАЗ», в него попали осколки стекла. В иномарке в результате инцидента никто не пострадал.
На место выезжали сотрудники ГИБДД. Точные обстоятельства ДТП и причины выясняются.
Напомним, 10 июня трасса под Нижним Тагилом встала в пробку из-за столкновения иномарок. По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Черри».