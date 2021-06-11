TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Газель» перевернулась после столкновения с Mercedes в Екатеринбурге

11 июня 2021, 03:51
Фото: ИА «Ночные новости»
На перекрестке улиц Металлургов и Репина в Екатеринбурге ночью 11 июня водитель грузовой «Газели» въехал во внедорожник Mercedes. По словам очевидцев, в «ГАЗ» находились пьяный водитель и пассажир.

В результате столкновения «Газель» снесла забор и перевернулась, протащив перед этим Mercedes по дороге около 50 метров. Иномарка стояла на светофоре, когда в ее заднюю часть врезался грузовик.

По словам очевидцев, в «Газели» находились пьяный водитель и пассажир. Из покореженного автомобиля им помогли выбраться водитель пострадавшего автомобиля и другие свидетели ДТП, сообщает Е1.

В аварии травмы получил водитель «ГАЗ», в него попали осколки стекла. В иномарке в результате инцидента никто не пострадал.

На место выезжали сотрудники ГИБДД. Точные обстоятельства ДТП и причины выясняются.

Напомним, 10 июня трасса под Нижним Тагилом встала в пробку из-за столкновения иномарок. По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Черри».

Машину разворотило: трасса под Тагилом встала в пробку из-за столкновения иномарок
Узнать подробнее

Материалы по теме
Переломы ребер и таза получила екатеринбурженка из-за пьяного водителя без правНаказание для пьяных водителей будет ужесточено в РоссииПосле ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело
#Екатеринбург#Пьяный водитель#Иномарка#ДТП#Газель#Общество#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25