К штрафу в 4,5 млн за взяточничество приговорен экс-начальник полиции Первоуральска

По решению суда, Грехову назначено наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанных с выполнением функции представителя власти, сроком на 3 года. Также он лишен специального звания «полковник полиции».