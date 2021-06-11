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К штрафу в 4,5 млн за взяточничество приговорен экс-начальник полиции Первоуральска

11 июня 2021, 11:15
Фото: скриншот трансляции Свердловского областного суда во "Вконтакте"
Свердловский областной суд приговорил экс-главу полиции Первоуральска Олега Грехова по уголовному делу о взятке к многомиллионному штрафу. Также его лишили специального звания «полковник полиции».

В Свердловском областном суде в пятницу, 11 июня был озвучен приговор бывшему начальнику отдела МВД по Первоуральску Олегу Грехову, который обвиняется во взяточничестве.

Трансляция заседания проходила в онлайн-формате в соцсети областного суда.

По решению суда, Грехову назначено наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанных с выполнением функции представителя власти, сроком на 3 года. Также он лишен специального звания «полковник полиции».

На 2 миллиона рублей суд также оштрафовал экс-начальника бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного и лишил его звания «подполковник полиции в отставке».

Напомним, 7 ноября сотрудники регионального ФСБ и сотрудники регионального ГУ МВД задержали начальника полиции Первоуральска Олега Грехова по подозрению в коррупции. Также был задержан бывший начальник бюро специальных технических мероприятий «БСТМ» ГУ МВД по Свердловской области подполковник Артем Письменный.

Начальник полиции Первоуральска Олег Грехов задержан по подозрению в коррупции
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