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Как подготовиться к путешествию в Африку

11 июня 2021, 12:03
Фото: pixabay
На протяжении нескольких лет Африка остается одним из самых популярных направлений для туризма.

Любому туристу рано или поздно хочется посетить страну, которая будет кардинально отличаться от уже увиденных, ощутить экзотику и окунуться в иную атмосферу.

Достаточно хорошо развит туристический бизнес в Танзании. Там можно увидеть настоящую Африку: это и самая высокая гора Килиманджаро, океан, природа, местные жители. Перед поездкой следует изучить ситуацию с погодой, ведь вполне возможно, что ваша поездка придется, например, на сезон дождей на Занзибаре. К этому надо быть готовыми, однако и при таком варианте существуют свои плюсы. Заключаются они в основном в сниженной цене на отели и экскурсии, а также отсутствие пыли на дорогах.

Что еще учесть при планировании поездки

Помимо погоды, необходимо учитывать ряд факторов и быть готовыми к некоторым нюансам.

Прежде всего, следует позаботиться о визе. В зависимости от того, куда конкретно планируется поездка, туристу может быть необходимо оформление визы. Чтобы не столкнуться с трудностями в оформлении документов для поездки можно обратиться в туристическое агентство altezza.travel, специализирующееся на турах в Африку.

Также немаловажно, чтобы у туриста имелись необходимые прививки. На некоторых границах с приезжающих требуют свидетельство о вакцинации от желтой лихорадки. Не лишним будет сделать прививку от гепатита В. Кроме того, с собой нужно привезти небольшую аптечку со стандартным набором лекарств. Туда стоит включить таблетки от малярии. Поскольку риск заражения в Африке выше, чем в других странах, то нужно беречься от укусов комаров. Для этого достаточно спать под москитной сеткой, использовать средства от насекомых и в темноте статься носить закрытую одежду.

Следует быть готовым к тому, что при общении с местными жителями возникнет языковой барьер. В станах Южной Африки английский – официальный язык, в Восточной Африке есть риск, что туриста, разговаривающего на английском не поймут.

Не снимайте перед поездкой крупные суммы денег, чтобы взять их с собой. На границах при въезде за визу необходимо заплатить долларами. Обменять деньги можно в банках или специальных обменниках. Как и в других странах мира, на улицах предлагают осуществить обмен с рук. Тут нужно быть осторожными, поскольку высок риск быть обманутыми, деньги пересчитывать внимательно.

#Общество
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