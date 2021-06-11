Как подготовиться к путешествию в Африку

Любому туристу рано или поздно хочется посетить страну, которая будет кардинально отличаться от уже увиденных, ощутить экзотику и окунуться в иную атмосферу.
Достаточно хорошо развит туристический бизнес в Танзании. Там можно увидеть настоящую Африку: это и самая высокая гора Килиманджаро, океан, природа, местные жители. Перед поездкой следует изучить ситуацию с погодой, ведь вполне возможно, что ваша поездка придется, например, на сезон дождей на Занзибаре. К этому надо быть готовыми, однако и при таком варианте существуют свои плюсы. Заключаются они в основном в сниженной цене на отели и экскурсии, а также отсутствие пыли на дорогах.
Что еще учесть при планировании поездки
Помимо погоды, необходимо учитывать ряд факторов и быть готовыми к некоторым нюансам.
Прежде всего, следует позаботиться о визе. В зависимости от того, куда конкретно планируется поездка, туристу может быть необходимо оформление визы. Чтобы не столкнуться с трудностями в оформлении документов для поездки можно обратиться в туристическое агентство altezza.travel, специализирующееся на турах в Африку.
Также немаловажно, чтобы у туриста имелись необходимые прививки. На некоторых границах с приезжающих требуют свидетельство о вакцинации от желтой лихорадки. Не лишним будет сделать прививку от гепатита В. Кроме того, с собой нужно привезти небольшую аптечку со стандартным набором лекарств. Туда стоит включить таблетки от малярии. Поскольку риск заражения в Африке выше, чем в других странах, то нужно беречься от укусов комаров. Для этого достаточно спать под москитной сеткой, использовать средства от насекомых и в темноте статься носить закрытую одежду.
Следует быть готовым к тому, что при общении с местными жителями возникнет языковой барьер. В станах Южной Африки английский – официальный язык, в Восточной Африке есть риск, что туриста, разговаривающего на английском не поймут.
Не снимайте перед поездкой крупные суммы денег, чтобы взять их с собой. На границах при въезде за визу необходимо заплатить долларами. Обменять деньги можно в банках или специальных обменниках. Как и в других странах мира, на улицах предлагают осуществить обмен с рук. Тут нужно быть осторожными, поскольку высок риск быть обманутыми, деньги пересчитывать внимательно.