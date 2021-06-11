Как подготовиться к путешествию в Африку

Также немаловажно, чтобы у туриста имелись необходимые прививки. На некоторых границах с приезжающих требуют свидетельство о вакцинации от желтой лихорадки. Не лишним будет сделать прививку от гепатита В. Кроме того, с собой нужно привезти небольшую аптечку со стандартным набором лекарств. Туда стоит включить таблетки от малярии. Поскольку риск заражения в Африке выше, чем в других странах, то нужно беречься от укусов комаров. Для этого достаточно спать под москитной сеткой, использовать средства от насекомых и в темноте статься носить закрытую одежду.