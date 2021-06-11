На блогера Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

Напомним, в начале 2021 года Юрий Дудь посетил Нижний Тагил и Верхнюю Салду, где снимал отрывки интервью с уральским режиссером и сценаристом Василием Сигаревым. Гость программы поведал, как он делал водку из дагестанского спирта и развозил по торговым точкам на Урале.