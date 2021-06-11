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На блогера Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

11 июня 2021, 06:09
Фото: скриншот выпуска программы "вДудь" на YouTube
После интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном в отношении российского журналиста и блогера Юрия Дудя возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков.

Экспертиза выявила факты пропаганды наркотиков в двух интервью Юрия Дудя. Речь идет о выпусках передачи «вДудь» на YouTube с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Дудю вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (Пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

Материалы дела были направлены в один из московских судов для принятия дальнейшего решения по этому делу, сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что блогеры, имеющие многомиллионную аудиторию, в которую входят дети и подростки, должны ответственнее относиться к подбору контента.

Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо, заявила Мизулина.

В апреле 2021 года Лига безопасного интернета обратилась в ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды накотиков.

По этой статье российскому блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

Напомним, в начале 2021 года Юрий Дудь посетил Нижний Тагил и Верхнюю Салду, где снимал отрывки интервью с уральским режиссером и сценаристом Василием Сигаревым. Гость программы поведал, как он делал водку из дагестанского спирта и развозил по торговым точкам на Урале.

Стала известна причина визита Юрия Дудя в Нижний Тагил
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#Штраф#Пропаганда#Наркотики#Журналист#Блогер#КоАП#Общество
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