Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появилась на TagilCity.ru

Напомним, 26 мая в Нижний Тагил с рабочим визитом приезжали Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Они провели выездное собрание на мосту на улице Циолковского, который закрыт для движения транспорта 12 мая. На ремонт было выделено более одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета.