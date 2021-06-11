Партия «Новые люди» знает, как школьников сделать миллионерами

Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. Такой запрос озвучили 1600 граждан России в возрасте от 12 до 60 лет в рамках исследования, проведенного ВЦИОМ в апреле 2021 по заказу партии «Новые люди».
Запрос на материальную независимость, увеличение доходов и стремление к самореализации отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в качестве основных причин ориентации россиян на предпринимательскую карьеру. От так же отметил, что россиян от начала бизнеса в большинстве случаев останавливают три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.
Но наиболее важный результат проведенного исследования озвучил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев - 82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.
Алексей Нечаев выразил озабоченность несоответствием между запросом населения и предлагаемой на сегодняшний день программой обучения.
Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик - государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует,отметил он.
Несоответствие школьной программы реальным запросом населения страны тормозит экономический рост страны и указывает на необходимость нового подхода в этом вопросе. Фонд «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, обладает достаточным опытом и экспертизой, поскольку у фонда есть своя программа обучения предпринимательству, которая уже несколько лет успешно работает в Москве и 12 регионах России. Партия «Новые люди» считает, что пришло время вывести этот опыт на федеральный уровень.
Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями,считает Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».
«Упущенное время» равно «упущенные возможности» и чем раньше молодежь начинает осознанно участвовать в экономической жизни страны, тем больше выгоды приобретают все участники процесса.
Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь,поделилась своим опытом Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка третьего курса факультета «Капитаны».
Действенность предложений партии «Новые люди» очевидна и полностью совпадает с представленными данными исследования. Выступая на финальной части всероссийского конкурса «Марафон идей», который прошел в Екатеринбурге 16 марта, лидер партии Алексей Нечаев отметил:
Очень интересно, что люди видят основные проблемы в стране, связанные с образованием, экологией, и еще рядом таких вещей, которые показывают, что люди устали от бедности. Причем не только от бедности в смысле денег, но и от бедности впечатлений. Поэтому неслучайно сегодня победитель — команда, которая хочет сделать Екатеринбург более ярким городом, где можно видеть не только серые дома, но и яркость, интересные граффити.
Бедность действительно становится актуальной проблемой для Свердловской области, особенно после 2020 года, когда ограничения, связанные с пандемией, нанесли существенный урон экономике региона. Сейчас необходимо активизировать все инструменты для исправления экономической ситуации. И в этом контексте предложение партии «Новые люди» о включении основ предпринимательской деятельности в школьную программу, может способствовать улучшению материального положения граждан. Особенно важно уделять внимания молодежи, которая, не видя для себя перспектив, начинает «искать себя» в протестном движении.
Политический консультант Михаил Коробельников отмечает, что партия "Новые люди" отличается двумя моментами.
Первое — это само название, которое выбрано очень удачно. Второе — это то, как выстроена структура партии. Идея совместить сетевую структуру с эффектом новизны — очень правильная, в этой идее кроется основное отличие этой партии от других партий, как парламентских, так и непарламентских. Мне кажется, это несёт очень большой потенциал,считает Михаил Коробельников.
Действительно, судя по инициативам «Новых людей» основной идеей этой партии является работа с запросами граждан России и реализация мер, направленных на укрепление экономики страны и благосостояния граждан.