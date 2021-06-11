Партия «Новые люди» знает, как школьников сделать миллионерами

Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь,поделилась своим опытом Анастасия Филиппова из Волгограда, студентка третьего курса факультета «Капитаны».