Подробное руководство по беттингу

Ставки – это не развлечение. Забудьте о легких деньгах. Если есть желание зарабатывать на этом, нужно относиться к беттингу как к настоящей работе. Придется много думать и тщательно анализировать, прежде чем сделать ту или иную ставку.

Учитесь на ошибках. Необходимо вести отчетность по всем сделанным ставкам. Пытайтесь понять, почему вы проигрываете и почему выигрываете. Чем лучше вы будете анализировать свои собственные действия, тем вам будет проще минимизировать риски в дальнейшем.

Сумма ставки. Это, пожалуй, самый главный момент, на который многие закрывают глаза. Чаще всего беттор закидывает 500 рублей и сразу же ставит всю сумму. Не поленитесь закладывать под каждую ставку не более 5 % от текущего банка. Понятное дело, что с 500 рублей толком ничего не заработаешь. Но как только вы станете получать доход в процентах от начальной суммы на конец месяца, можно увеличивать депозит, и ваши ставки станут крупнее, а вместе с этим и доход будет стремительно расти.

Несколько счетов в разных конторах. Чем больше БК у вас будет рукой, тем шире будет ваш арсенал для заработка. Где-то вы сможете найти более привлекательный коэффициент, где-то найдете исход, которого нет в другой БК, и т.д.

Доступность обучающих материалов. В интернете сейчас можно найти абсолютно все. Существуют школы беттинга, абсолютно бесплатные. Регулярно уделяйте время обучению и параллельно закрепляйте полученные знания на практике.

Стратегия – наше все. Выучите различные стратегии. Без конкретного плана на игру (будь-то ставки на прематч или в лайве) делать здесь нечего. Всегда должна быть четкая концепция по заработку. Чем строже вы будете придерживаться определенной стратегии, тем выше будет ваш доход в перспективе.

Определитесь с видом спорта. Не стоит закидывать деньги на гандбол, если вы в нем совершенно ничего не понимаете. Нужно знать правила конкретного вида спорта, нужно разбираться в игроках и командах. Чем сильнее ваша база, тем меньше шансов на то, что вы будете «напарываться» на «шокирующие» результаты. Более того, вы не поймете, почему произошло именно так.

Забудьте про любимый Ливерпуль. Если вам нравится конкретная команда и вы с удовольствием при любой возможности ставите именно на нее, то можете смело забыть про прибыль. Такие ставки, конечно же, можно делать под пиво и трансляцию по ТВ, но это будет просто исключением из правил.

«Можно ставить хату». Если вы увидели прогноз, что, мол, сегодня эти победят 100 % и можно смело «грузить» все свои сбережения, постарайтесь проигнорировать такой посыл. В спорте всегда есть сенсации, они случаются буквально ежедневно. Не ведитесь на «бетонные» прогнозы. Все, что можно сделать в ставках, – это просто минимизировать риски, но для этого нужно анализировать и сто раз подумать, прежде чем заключать пари.