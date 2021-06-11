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Подробное руководство по беттингу

11 июня 2021, 12:40
Фото: pixabay.com
Непривычное для многих слово беттинг – это не что иное как «ставки на спорт». Для тех, кто знает английский язык, все очевидно: bet – ставка, betting – совершение ставок. А вот bettor – тот, кто эти ставки делает. В русском языке нет слова «ставочник». Обычно у нас говорят просто «игрок».
Евгений Донсков
Фото: https://betteam.pro/

Материал подготовил: Евгений Донсков – главный редактор, профессиональный каппер и сооснователь проекта Betteam.pro

Беттинг появился очень давно – практически с тех времен, когда стали проводиться первые соревнования, первые публичные бои и т.д. Всем было интересно сделать ставку на того или иного бойца, так было гораздо веселее.

Ставки в наше время

Удивительно, но лишь с 1983 года стали появляться букмекерские конторы, которые могли принимать ставки по телефону. С 1994 года появились конторы с лицензией для приема ставок. К данному моменту букмекеров стало настолько много, что бетторов по всему миру насчитывается порядка 60 млн. И это только те, которые делают ставки на регулярной основе. Сейчас большинство ставок совершается в интернете, чаще всего через приложение, которое имеет каждая уважающая себя БК. И если относительно недавно ставки принимались только на футбол и скачки, то сейчас не существует такого вида спорта, на который невозможно было бы поставить.

Выгода современного беттинга

С появлением интернета выиграли как букмекеры, так и бетторы. Главные преимущества заключаются в следующем:

  • Максимальный комфорт. Телефон, интернет – больше ничего не нужно для совершения ставки. Причем делать это можно 24 часа в сутки и 365 дней в году.
  • Безопасность. Для игроков «по-крупному» – это настоящая находка. Нет необходимости идти в пункт приема ставок с чемоданом денег и с ним же выходить в случае выигрыша. Домой бы потом живым добраться. Теперь все происходит через банковскую карту и достаточно быстро по времени. Более того, вы можете быть спокойны за свои личные данные, все защищено действующими законами конкретной страны.
  • Есть возможность купить спортивный прогноз на Betteam.pro и тут же сделать ставку. Подобные ресурсы с качественными прогнозами значительно упрощают жизнь бетторам, причем как опытным, так и новичкам.
  • Очень высокая вариативность для заработка. С интернетом есть возможность ставить в нескольких БК. Где-то круче лайв, где-то лучше приложение, где-то выше коэффициент в данную минуту. Где-то нет ставки на такое-то событие, а в другой БК есть. Представьте, сколько контор вам пришлось бы объехать в поисках той самой. Конечно же, вы бы не поехали.
  • Лицензированные БК. С легализацией игорного бизнеса можно вообще не беспокоиться за сохранность своих средств. Их точно выведут, пусть и не всегда через 5 минут после заявки. Случаев мошенничества практически не наблюдается.
  • Богатая линия по всем видам спорта и возможность делать ставку в лайве с максимальным количеством исходов. Главное тут – не проморгать момент и вовремя «словить» крутой коэффициент. И к слову, это гораздо проще сделать онлайн, а не стоять у окна с операционистом в ППС
  • Бонусы и акции. Раньше такого вообще не было. Сейчас при регистрации везде дают приветственные бонусы. Плюс многие конторы имеют акции для постоянных клиентов. Как говорится, мелочь, а приятно.

Алгоритм беттинга от «А» до «Я»

Структура полного цикла беттинга выглядит следующим образом:

  • Получая лицензию и оформляя кучу бумажек, букмекер создает свою контору.
  • Происходит процесс формирования линии по всем видам спорта с коэффициентами.
  • Оттачивается процесс приема ставок.
  • Чтобы привлечь новых клиентов, букмекер разрабатывает рекламные акции, создает бонусные программы и много других «ништячков» – главное, чтоб новый клиент пришел как можно быстрее.
  • Беттор проходит процедуру регистрации и, чаще всего, идентификации, пополняет свой счет любым удобным способом.
  • Происходит выбор события, затем исхода и уже непосредственно заключение пари.
  • Если повезло, клиент получает деньги с выигрыша и может вывести их себе на карту или на другие платежные системы.

Как быть новичку?

Большинство новых клиентов не понимает, что процесс беттинга – сложная штука. Сложная в том плане, что получать стабильный доход далеко не так просто, как хотелось бы. Статистика такова, что абсолютное большинство бетторов играет в минус, в лучшем случае в ноль. Давайте пробежимся по пунктам, которые помогут не совершать типичных ошибок и позволят иметь достаток в перспективе.

  • Ставки – это не развлечение. Забудьте о легких деньгах. Если есть желание зарабатывать на этом, нужно относиться к беттингу как к настоящей работе. Придется много думать и тщательно анализировать, прежде чем сделать ту или иную ставку.
  • Учитесь на ошибках. Необходимо вести отчетность по всем сделанным ставкам. Пытайтесь понять, почему вы проигрываете и почему выигрываете. Чем лучше вы будете анализировать свои собственные действия, тем вам будет проще минимизировать риски в дальнейшем.
  • Сумма ставки. Это, пожалуй, самый главный момент, на который многие закрывают глаза. Чаще всего беттор закидывает 500 рублей и сразу же ставит всю сумму. Не поленитесь закладывать под каждую ставку не более 5 % от текущего банка. Понятное дело, что с 500 рублей толком ничего не заработаешь. Но как только вы станете получать доход в процентах от начальной суммы на конец месяца, можно увеличивать депозит, и ваши ставки станут крупнее, а вместе с этим и доход будет стремительно расти.
  • Несколько счетов в разных конторах. Чем больше БК у вас будет рукой, тем шире будет ваш арсенал для заработка. Где-то вы сможете найти более привлекательный коэффициент, где-то найдете исход, которого нет в другой БК, и т.д.
  • Доступность обучающих материалов. В интернете сейчас можно найти абсолютно все. Существуют школы беттинга, абсолютно бесплатные. Регулярно уделяйте время обучению и параллельно закрепляйте полученные знания на практике.
  • Стратегия – наше все. Выучите различные стратегии. Без конкретного плана на игру (будь-то ставки на прематч или в лайве) делать здесь нечего. Всегда должна быть четкая концепция по заработку. Чем строже вы будете придерживаться определенной стратегии, тем выше будет ваш доход в перспективе.
  • Определитесь с видом спорта. Не стоит закидывать деньги на гандбол, если вы в нем совершенно ничего не понимаете. Нужно знать правила конкретного вида спорта, нужно разбираться в игроках и командах. Чем сильнее ваша база, тем меньше шансов на то, что вы будете «напарываться» на «шокирующие» результаты. Более того, вы не поймете, почему произошло именно так.
  • Забудьте про любимый Ливерпуль. Если вам нравится конкретная команда и вы с удовольствием при любой возможности ставите именно на нее, то можете смело забыть про прибыль. Такие ставки, конечно же, можно делать под пиво и трансляцию по ТВ, но это будет просто исключением из правил.
  • «Можно ставить хату». Если вы увидели прогноз, что, мол, сегодня эти победят 100 % и можно смело «грузить» все свои сбережения, постарайтесь проигнорировать такой посыл. В спорте всегда есть сенсации, они случаются буквально ежедневно. Не ведитесь на «бетонные» прогнозы. Все, что можно сделать в ставках, – это просто минимизировать риски, но для этого нужно анализировать и сто раз подумать, прежде чем заключать пари.
  • «Незнание закона не освобождает вас от ответственности». Одна из самых частых ошибок любого беттора – нежелание прочитать правила ставок, которые прописаны в каждой букмекерской конторе и которые, ко всему прочему, могут отличаться друг от друга в каких-то мелочах. Например, вы поставили на КХЛ на победу Ак Барса над Витязем. Ак Барс выиграл, а ваша ставка проиграла, что не так? Дело в том, что Ак Барс выиграл в овертайме, а вы поставили на победу в пределах основного времени. Все, что происходит за пределами, отдельно указывается в линии по каждому матчу – будьте внимательны.

Казино и ставки на спорт

Все больше людей сейчас поглощает онлайн-казино. Азарта здесь навалом, всегда можно найти кучу крутых бонусов. Выиграть тоже можно очень быстро, но, как правило, все это приводит к минусам. В казино ты играешь против искусственного интеллекта. Он поможет вам выиграть в первые несколько дней, а потом все это медленно, но уверенно закончится полным провалом.

В спорте вы всегда можете почитать различные прогнозы, в том числе и в лайве. В казино вы максимум можете изучить пару-тройку стратегий, но этого мало.

В казино вообще ничего нельзя спрогнозировать. Здесь всегда все зависит от удачи и теории вероятности. В спорте играют живые люди, можно изучить тонну информации, которая прямо и косвенно может повлиять на конкретный результат. Таким образом вы можете максимально избежать рисков.

В спорте гораздо больше разнообразия – количества событий и исходов. В казино игра через некоторое время покажется монотонной и однообразной, от этого можно быстро устать.

В ставках на спорт вы играете исключительно с самим собой. В том же покере многое зависит от других игроков за столом.

Фото: https://betteam.pro/

Делаем выводы

  • Выбираем онлайн-букмекеров – ставить так гораздо удобнее, выгоднее и безопаснее.
  • Ставьте на то, в чем разбираетесь лучше всего.
  • Без должного подхода ко всему процессу ставок вы ничего не получите, разве что только негативный опыт.
  • В беттинге все зависит от вас, от вашего анализа, от вашей работы.

#Спорт
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