Подробное руководство по беттингу

Материал подготовил: Евгений Донсков – главный редактор, профессиональный каппер и сооснователь проекта Betteam.pro
Беттинг появился очень давно – практически с тех времен, когда стали проводиться первые соревнования, первые публичные бои и т.д. Всем было интересно сделать ставку на того или иного бойца, так было гораздо веселее.
Удивительно, но лишь с 1983 года стали появляться букмекерские конторы, которые могли принимать ставки по телефону. С 1994 года появились конторы с лицензией для приема ставок. К данному моменту букмекеров стало настолько много, что бетторов по всему миру насчитывается порядка 60 млн. И это только те, которые делают ставки на регулярной основе. Сейчас большинство ставок совершается в интернете, чаще всего через приложение, которое имеет каждая уважающая себя БК. И если относительно недавно ставки принимались только на футбол и скачки, то сейчас не существует такого вида спорта, на который невозможно было бы поставить.
С появлением интернета выиграли как букмекеры, так и бетторы. Главные преимущества заключаются в следующем:
Структура полного цикла беттинга выглядит следующим образом:
Большинство новых клиентов не понимает, что процесс беттинга – сложная штука. Сложная в том плане, что получать стабильный доход далеко не так просто, как хотелось бы. Статистика такова, что абсолютное большинство бетторов играет в минус, в лучшем случае в ноль. Давайте пробежимся по пунктам, которые помогут не совершать типичных ошибок и позволят иметь достаток в перспективе.
Все больше людей сейчас поглощает онлайн-казино. Азарта здесь навалом, всегда можно найти кучу крутых бонусов. Выиграть тоже можно очень быстро, но, как правило, все это приводит к минусам. В казино ты играешь против искусственного интеллекта. Он поможет вам выиграть в первые несколько дней, а потом все это медленно, но уверенно закончится полным провалом.
В спорте вы всегда можете почитать различные прогнозы, в том числе и в лайве. В казино вы максимум можете изучить пару-тройку стратегий, но этого мало.
В казино вообще ничего нельзя спрогнозировать. Здесь всегда все зависит от удачи и теории вероятности. В спорте играют живые люди, можно изучить тонну информации, которая прямо и косвенно может повлиять на конкретный результат. Таким образом вы можете максимально избежать рисков.
В спорте гораздо больше разнообразия – количества событий и исходов. В казино игра через некоторое время покажется монотонной и однообразной, от этого можно быстро устать.
В ставках на спорт вы играете исключительно с самим собой. В том же покере многое зависит от других игроков за столом.