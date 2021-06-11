Предложить территории для благоустройства в 2022 году могут тагильчане

Заявки для участия в федеральной программе «Формирование современной городской среды» готовит управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила. Высказать свои предложения жители по территориям, которые, по их мнению, должны пройти рейтинговое голосование, могут до 21 июня.