Предложить территории для благоустройства в 2022 году могут тагильчане

Заявки для участия в федеральной программе «Формирование современной городской среды» готовит управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила. Высказать свои предложения жители по территориям, которые, по их мнению, должны пройти рейтинговое голосование, могут до 21 июня.
Мнения тагильчан принимаются в письменной форме в управлении городским хозяйством на проспекте Мира, 53 (каб. 202) или по электронной почте kgh@ntagil.org.
Напомним, 48,7 тысячи жителей Нижнего Тагила проголосовали за благоустройство Ленинградского проспекта в 2022 году. Перед тем, как начнутся работы, должны пройти публичные обсуждения, где будет представлен детально проработанный проект.