Пропавшую по дороге на встречу с подругой свердловчанку 4 дня ищут полиция и волонтёр

Анастасия рассказала, что Евгения позвонила ей в 11:02 и сказала, что выезжает. Однако на встречу она не приехала. Подождав какое-то время, Евгении стали звонить, но телефон не отвечал. Позже телефон стал недоступен, а девушка так и не объявилась.