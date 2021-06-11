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Прожиточный минимум вырастет на 300 рублей в 2022 году в России

11 июня 2021, 17:19
Фото: 1mediainvest.ru
Величину прожиточного минимума в 2022 году поднимет Минтруд. Таким образом, он составит 11 950 рублей. Это на 300 рублей больше, чем в 2021 году.

При этом на 6,4% поднимется минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составит 13 617 рублей. В результате прожиточный минимум для трудоспособного населения насчитывает 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, для пенсионеров — 10 277 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Напомним, глава государства Владимир Путин подписал новый закон о поддержке российских семей. Выплаты можно получить, оформив заявление на портале Госуслуги. Также 50% от прожиточного минимума с 1 июля будут выплачивать беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель.

Новый закон о поддержке российских семей подписал Владимир Путин
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#Россия#Прожиточный минимум#Мрот#Общество
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