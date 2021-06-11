Прожиточный минимум вырастет на 300 рублей в 2022 году в России

При этом на 6,4% поднимется минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составит 13 617 рублей. В результате прожиточный минимум для трудоспособного населения насчитывает 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, для пенсионеров — 10 277 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.