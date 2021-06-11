Родным умерших обманутых дольщиков разрешат наследовать имущество на Урале

Одним из условий для вступления в наследство является нахождение дольщика на момент смерти в реестре нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области. Также важно, чтобы на момент смерти дольщик не получил поддержку в соответствии с законом. Претендовать на имущество после смерти дольщика наследники могут, если приняли наследство, в состав которого входит требование о передаче жилого помещения в многоквартирном доме, который на момент привлечения средств не введен в эксплуатацию.