Свыше 15 млн будет потрачено на ремонт трамвайных путей в Нижнем Тагиле

На данный момент на улице Индустриальной идет ремонт стыков и укладка межрельсовых соединений. В Дзержинском районе, на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта, перекладывают рельсы — 123 метра. А на улице Юности меняется подвеска контактной сети, протяженность которой составляет около одного километра. Данный объем работы уже был выполнен на улице Зари, сообщает ТК «Телекон».