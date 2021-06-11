Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном

После смертельного ДТП в Лесном Свердловской области, где утром 10 июня пассажирский автобус «ПАЗ» из-за отказавших тормозов влетел в толпу людей, в госпитале от полученных травм скончалась женщина. Об этом сообщил пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Константин Шестаков Ура.ру.
Таким образом, число жертв резонансной дорожной аварии выросло до семи.
Напомним, 11 июня в Лесном объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом. В результате аварии, произошедшей утром 10 июня, погибли шесть человек, еще 9 человек пострадали. В данный момент в отношении водителя «ПАЗа» возбуждено уголовное дело.