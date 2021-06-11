Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном

Напомним, 11 июня в Лесном объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом. В результате аварии, произошедшей утром 10 июня, погибли шесть человек, еще 9 человек пострадали. В данный момент в отношении водителя «ПАЗа» возбуждено уголовное дело.