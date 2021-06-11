В антирейтинг по неравенству доходов населения попала Свердловская область

Место лидера по неравенству доходов занял ЯНАО, где доходы более обеспеченных граждан региона почти в 10 раз выше доходов менее обеспеченных. Дальше в рейтинге идут Ненецкий АО, Москва, Чукотка и Сахалин. Шестое место заняла Адыгея, после неё идут Санкт-Петербург и Краснодарский край. Свердловская область расположилась на 9 месте. Доходы обеспеченных свердловчан выше доходов малообеспеченных в 7,9 раз. Последнее место заняла Якутия.