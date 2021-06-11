В антирейтинг по неравенству доходов населения попала Свердловская область

При подсчёте средних доходов населения аналитики использовали квинтильный коэффициент, разбив жителей на пять групп, равных по численности. В итоге вышло, что 20% россиян, у которых наиболее высокие доходы, в месяц зарабатывают в среднем около 82,5 тысячи рублей. А заработок 20% наименее обеспеченных россиян составляет около 9,88 тысячи, пишет РБК.
Место лидера по неравенству доходов занял ЯНАО, где доходы более обеспеченных граждан региона почти в 10 раз выше доходов менее обеспеченных. Дальше в рейтинге идут Ненецкий АО, Москва, Чукотка и Сахалин. Шестое место заняла Адыгея, после неё идут Санкт-Петербург и Краснодарский край. Свердловская область расположилась на 9 месте. Доходы обеспеченных свердловчан выше доходов малообеспеченных в 7,9 раз. Последнее место заняла Якутия.
В декабре 2020 года средняя зарплата свердловчан составила 54 298 рублей. За год средняя зарплата в нашем регионе увеличилась на 4,9%.