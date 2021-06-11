В США в июне заканчивается срок годности миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

В результате, хотя многим странам крайне нужна вакцина, в США ее скоро утилизируют. Американские власти объясняют это приостановкой использования вакцины в апреле. Но рекомендованный тогда перерыв в использовании вакцины был длиной всего в 11 дней, а в идеальных условиях вакцина может храниться в течение года. И утверждалось, что для ее хранения не нужно таких строгих условий, как для Pfizer.