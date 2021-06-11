Водитель был пьян: два человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два пенсионера — водитель и пассажирка GEELY, устанавливают сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 16.00 в четверг 10 июня на 4 километре автодороги «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск».
По данным ГИБДД, 32-летний водитель Volkswagen Touareg, следуя со стороны Новоасбеста в сторону Николо-Павловского, выехал на «встречку», где допустил столкновение с GEELY, следующим во встречном направлении.
74-летний водитель автомобиля GEELY от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажирка — 71-летняя женщина — умерла от полученных травм в ЦГБ Нижнего Тагила, куда была доставлена на карете «скорой помощи». Оба они были пристегнуты ремнями безопасности.
Сотрудники полиции провели освидетельствование водителя Volkswagen Touareg на состояние опьянения.
Результат освидетельствования — 2,036 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчина был доставлен в МУ МВД России «Нижнетагильское» для дальнейшего разбирательства. От дачи объяснений по факту ДТП он отказался, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Окончательная причина смертельной аварии будет установлена в ходе расследования.
Напомним, 10 июня трасса под Нижним Тагилом встала в пробку из-за столкновения иномарок. На место инцидента выезжали сотрудники скорой медицинской помощи и ДПС.