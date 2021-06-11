Водитель, механик и директор задержаны после смертельного ДТП с автобусом в Лесном

Напомним, 10 июня в Лесном водитель пассажирского автобуса снес ворота комбината «Электрохимприбор» и влетел в остановку, на которой находились люди. В результате шесть человек погибли на месте, а девять получили тяжелые травмы. Еще одна женщина скончалась в больнице. 11 июня в Лесном объявлено днем траура.