За кражу украшений у своей бабушки девушке грозит шесть лет колонии в Верхней Пышме

В полицию пенсионерка обратилась в марте 2021 года, когда обнаружила, что ее драгоценности пропали. Под подозрение попала родственница женщины. Во время допроса девушка рассказала, что проживает отдельно от родителей. Зная, где находится золото, свердловчанка выбрала момент и забрала украшения. После этого она сдала их в ломбард, а полученные деньги потратила на оплату аренды жилья и продукты.