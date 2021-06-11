TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За кражу украшений у своей бабушки девушке грозит шесть лет колонии в Верхней Пышме

11 июня 2021, 16:47
Фото: 1mediainvest.ru
18-летняя девушка предстанет перед судом за то, что украла у своей бабушки золотые украшения и деньги, чтобы заплатить за съем жилья в Верхней Пышме, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

В полицию пенсионерка обратилась в марте 2021 года, когда обнаружила, что ее драгоценности пропали. Под подозрение попала родственница женщины. Во время допроса девушка рассказала, что проживает отдельно от родителей. Зная, где находится золото, свердловчанка выбрала момент и забрала украшения. После этого она сдала их в ломбард, а полученные деньги потратила на оплату аренды жилья и продукты.

После этого девушка также несколько раз перевела деньги с банковской карты бабушки на свою. В результате общая сумма ущерба по нескольким кражам составила свыше 45 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Теперь свердловчанке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, в конце мая сообщалось, что цыганкам, грабившим уральских пенсионеров под видом социальных работников, грозит до двух лет лишения свободы. Общая сумма причиненного ущерба превышает один миллион рублей.

Лже-соцработникам грозит до 2 лет тюрьмы за кражи у свердловских пенсионеров
Узнать подробнее

Материалы по теме
Экс-сотрудницу «Почта Банка» обвиняют в краже 4 млн со счетов тагильских пенсионеровЛже-соцработникам грозит до 2 лет тюрьмы за кражи у свердловских пенсионеров
#Суд#Украшения#Кража#Верхняя Пышма#Кража имущества#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25