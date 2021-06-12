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4-летняя девочка пострадала в массовом ДТП на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле

12 июня 2021, 16:26
Фото: отдел по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
Стали известны подробности аварии, которая произошла 12 июня в 12.00 часов у дома № 1а по улице Фестивальная в Нижнем Тагиле. В ДТП пострадали 4-летняя девочка и 46-летний мужчина, сообщает отдел по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сотрудники ГИБДД установили, что 71-летний водитель автомобиля «Иран Ходро» двигался по улице Фестивальная. Поворачивая налево на улицу Республиканская, он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», следующим во встречном направлении. После этого «Иран Ходро» отбросило на движущийся позади автомобиль «Мазда СХ 7».

В результате травмы получили два человека. Пассажиру «Иран Хордо», 46-летнему мужчине, врачи диагностировали закрытый перелом грудины, тупую травму живота, перелом бедра и находится под вопросом перелом ребер слева. Он был госпитализирован в центральную больницу Нижнего Тагила.

4-летняя девочка, ехавшая в автомобиле «Форд Фокус», получила тупую травму живота и также была госпитализирована в детскую центральную больницу. Отмечается, что ребенок перевозился на заднем пассажирском сидении в автокресле.

Было установлено, что водитель «Иран Ходро» имеет стаж управления транспортным средством категории «В»​ 22 года. А 2021 году нарушал ПДД три раза. Мужчина объяснил, что из-за солнца не заметил автомобиль «Форд Фокус». Водители также были освидетельствованы на состояние опьянения. Трезвы.

Фото: отдел по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, по словам очевидцев, основной удар пришелся на красную иномарку, двигавшуюся по Фестивальной улице в сторону Южного въезда. У машины повреждения спереди от столкновения с синим Ford. На дороге оказались разлиты технологические жидкости, и лежал отлетевший от автомобиля Ford бампер.

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