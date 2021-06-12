4-летняя девочка пострадала в массовом ДТП на улице Фестивальная в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД установили, что 71-летний водитель автомобиля «Иран Ходро» двигался по улице Фестивальная. Поворачивая налево на улицу Республиканская, он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», следующим во встречном направлении. После этого «Иран Ходро» отбросило на движущийся позади автомобиль «Мазда СХ 7».