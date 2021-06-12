Банда тагильчан обворовывала сетевые магазины Верхней Салды

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступников поймали. Было установлено, что молодые люди проживают в Нижнем Тагиле. Злоумышленники подтвердили, что приезжали в Верхнюю Салду для незаконных действий, и пояснили, что считали упаковочный материал никому не нужным, надеясь, что пропажу обнаружат нескоро или не заметят вовсе, а они смогут получить за украденное небольшую выручку.