«Бегство молодежи» и ДТП с четырьмя погибшими. Итоги дня в Свердловской области

В размере 17 миллионов рублей погашена задолженность по зарплате работникам ООО «Нижнетагильской Литейной Компании». Запрос по данному вопросу в прокуратуру Свердловской области составил депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. Депутат подчеркнул, что на данный момент оставшейся долг перед работниками ООО «НЛК» составляет еще 11 миллионов рублей. Вопрос о трудовых правах сотрудников остается под надзором прокуратуры Свердловской области.
На перекрестке улиц Республиканской и Фестивальной в Нижнем Тагиле в ДТП пострадали минимум три автомобиля. Столкновение случилось на нерегулируемом перекрестке на выезде с Сухоложского поселка, в связи с этим поток движения был частично заблокирован. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и врачи скорой медицинской помощи. По словам очевидцев, основной удар пришелся на красную иномарку.
В ДТП на границе Свердловской области и ХМАО погибли четыре человека, и еще пятеро получили травмы. Там столкнулись два легковых автомобиля. Предполагаемой причиной аварии стало то, что «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения. Отмечается, что именно в этой машине находились все погибшие: 59-летний водитель, 55-летняя пассажирка, 12-летний мальчик и 9-летняя девочка. В живых осталась только 15-летняя девочка, которая получила перелом бедер и костей таза. Теперь представители МВД анализируют записи с камер видеорегистратора и обрабатывают различные версии случившегося.
Общественник Никита Чапурин из Нижнего Тагила обвинил НТМК в том, что молодежь уезжает из города. Это связано с постоянными выбросами, которые не снижаются и влияют на здоровье горожан. По мнению общественника, сложности заработка и квартирный вопрос стоят не настолько остро, как вопрос здравоохранения и экологии. Однако Никита Чапурин не призывает к закрытию НТМК. Он считает, что «бегство молодежи» можно предотвратить, если завод будет работать в более безопасном режиме, чем на данный момент.