TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле

12 июня 2021, 08:43
Фото: TagilCity.ru
Минимум три автомобиля пострадали в дорожной аварии днем 12 июня на перекрестке улиц Республиканской и Фестивальной в Нижнем Тагиле. В связи с этим ДТП на участке затруднено движение транспорта.

Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке на выезде с Новой Кушвы, в связи с чем поток движения оказался частично заблокирован. На месте ДТП на данный момент работают сотрудники ГИБДД, регулируя движения транспорта и оформляя ДТП.

На место аварии прибыла скорая помощь. Количество пострадавших и степень повреждений уточняются.

Основной удар пришёлся на красную иномарку, двигавшуюся по Фестивальной улице в сторону Южного въезда, рассказывают очевидцы. У машины повреждения спереди от столкновения с синим Ford, также сзади в нее врезалась еще одна иномарка. На дороге разлиты технологические жидкости и лежит отлетевший от автомобиля Ford бампер.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, что 10 июня авария произошла между иномаркой и ГАЗелью. Выезжая с парковки на проезжую часть, водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и столкнулась с пассажирской ГАЗелью. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, травмы получила 63-летняя пенсионерка. По данному инциденту ведётся административное расследование.

Травмы получила пассажирка ГАЗели после столкновения с иномаркой в центре Тагила
Узнать подробнее

#Перекресток#Сухоложский#ДТП#Фестивальная#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25