ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле

Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке на выезде с Новой Кушвы, в связи с чем поток движения оказался частично заблокирован. На месте ДТП на данный момент работают сотрудники ГИБДД, регулируя движения транспорта и оформляя ДТП.
На место аварии прибыла скорая помощь. Количество пострадавших и степень повреждений уточняются.
Основной удар пришёлся на красную иномарку, двигавшуюся по Фестивальной улице в сторону Южного въезда, рассказывают очевидцы. У машины повреждения спереди от столкновения с синим Ford, также сзади в нее врезалась еще одна иномарка. На дороге разлиты технологические жидкости и лежит отлетевший от автомобиля Ford бампер.
Напомним, что 10 июня авария произошла между иномаркой и ГАЗелью. Выезжая с парковки на проезжую часть, водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и столкнулась с пассажирской ГАЗелью. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, травмы получила 63-летняя пенсионерка. По данному инциденту ведётся административное расследование.