ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле

Основной удар пришёлся на красную иномарку, двигавшуюся по Фестивальной улице в сторону Южного въезда, рассказывают очевидцы. У машины повреждения спереди от столкновения с синим Ford, также сзади в нее врезалась еще одна иномарка. На дороге разлиты технологические жидкости и лежит отлетевший от автомобиля Ford бампер.