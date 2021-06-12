Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО

По его данным, сообщение о ДТП в дежурную часть полиции Ивделя поступило в 11.25 из ОМВД города Советский. Примерно в десяти километрах от границы Свердловской области и ХМАО столкнулись два легковых автомобиля — «Ниссан Кашкай» и «Джили». Одна машины прибыла из Приобья, вторая из Сургута.