История, музыка и народные промыслы: как День России отметили в Нижнем Тагиле

В городском парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина, а также в парке «Народный» выступили музыканты духового оркестра Нижнетагильской филармонии «Тагил-Бэнд». Познакомиться с творчеством тагильских мастеров можно было на ярмарке, состоявшейся в городском парке. Горожане могли узнать историю родного края. Для этого нужно было поучаствовать в экскурсиях, организованных сотрудниками музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Отмечается, что также можно было принять участие в квестах, мастер-классах и концертах.