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История, музыка и народные промыслы: как День России отметили в Нижнем Тагиле

12 июня 2021, 13:25
Фото: 1mediainvest.ru
Главный государственный праздник Российской Федерации отметили в Нижнем Тагиле. 12 июня местные жители узнавали историю родного края, слушали музыку и знакомились с народными промыслами, сообщает пресс-служба администрации города.

В городском парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина, а также в парке «Народный» выступили музыканты духового оркестра Нижнетагильской филармонии «Тагил-Бэнд». Познакомиться с творчеством тагильских мастеров можно было на ярмарке, состоявшейся в городском парке. Горожане могли узнать историю родного края. Для этого нужно было поучаствовать в экскурсиях, организованных сотрудниками музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Отмечается, что также можно было принять участие в квестах, мастер-классах и концертах.

В своем поздравительном обращении глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что на сегодняшний день государство решает сложные задачи в экономике и общественно-политической жизни, а также реализует нацпроекты в значимых для людей отраслях.

Уверен, что в наших с вами силах достичь поставленных целей — сделать Нижний Тагил процветающим и комфортным, а страну сильной и независимой,подчеркнул Владислав Пинаев.

Напомним, 11 июня в России начался двухдневный общенациональный марафон «Наука рядом». Его организация приурочена ко Дню России, и он пройдет в рамках Года науки и технологий. В акции примут участие 150 молодых ученых из 56 российских регионов.

В РФ запущен двухдневный марафон «Наука рядом» в честь Дня России
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#Владислав Пинаев#День России#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Общество
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