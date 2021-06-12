Нерабочие дни в Москве продлены до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19

Указ мэра гласит, что с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на удаленный график не менее 30% работников. В это число входят сотрудники старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания. Граждане, привившиеся против коронавируса, могут продолжать работать в офисе, сообщают «Новые известия».
Отмечается, что с 13 июня в столице страны приостанавливается работа футкортов, детских игровых площадок и зоопарка. Ресторанам и кафе разрешается работать до 23.00. Ночные клубы и дискотеки также могут работать лишь до одиннадцати часов вечера.
Детям запрещается кататься на качелях, а спортсменам — использовать спортивное оборудование, установленное в парках и скверах. Запрещается сидеть на скамейках и в беседках.
В своем блоге Сергей Собянин подчеркнул, что дополнительные ограничения вводятся на фоне роста числа заболевших в Москве.
Напомним, в Екатеринбурге запланированный в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» общегородской выпускной могут отменить из-за коронавирусной инфекции.