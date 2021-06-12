Нерабочие дни в Москве продлены до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19

Указ мэра гласит, что с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на удаленный график не менее 30% работников. В это число входят сотрудники старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания. Граждане, привившиеся против коронавируса, могут продолжать работать в офисе, сообщают «Новые известия».