Одни ехали в отпуск, другие — возвращались: стали известны детали ДТП под Ивделем

Драматизм ситуации, на мой взгляд, еще и в том, что семья Телемисовых прилетела самолетом в Екатеринбург из отпуска в Абхазии, а затем на своей машине ехали домой. А вторая семья наоборот направлялась в отпуск,отметил полковник Горелых.