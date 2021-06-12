Повторный суд состоится над обвиненным в педофилии подростком Екатеринбурга

Я очень рада, что отменили этот несправедливый приговор. Три независимые психиатрические экспертизы подтвердили, что моя дочь не врет. Были и другие пострадавшие от этого мальчика и дети, которые были свидетелями. Их родители это подтвердили нам, но не стали писать заявления, не захотели огласки,заявляет мать пострадавшей девочки Анастасия.
Напомним, что взрослый сын воспитательницы одного и частных детских садов Екатеринбурга посещал детей в тихий час, совершая над ними действия интимного характера. Когда девочка жаловалась воспитательнице на произошедшее, она обвиняла её во лжи.
Она жаловалась воспитательнице Галине, маме мальчика, но та говорила, что моя дочь выдумывает и наказывала ее,пояснила Анастасия.
Однако психологи подтвердили достоверность слов ребёнка. После подачи женщиной заявления в полицию по статье насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (ч.4 п. «б» ст 132) родители обвиняемого утверждали, что в указанные дни подросток находился в школе. В подтверждение своих слов ими также были представлены справки и выписки из школы, которые помогли создать для подозреваемого алиби, благодаря чему при первом рассмотрении судебного разбирательства он получил оправдательный приговор. Однако защита потерпевшей обратила внимание на некоторые противоречия.
Выписка из журнала о его посещаемости не сходится с итоговой ведомостью, где у мальчика есть множество пропусков. Где он находился это время — неизвестно, сообщила Наталья для E1.RU.
Родители подсудимого в свою очередь утверждают, что мать пострадавшей девочки обвиняет их ребёнка из-за зависти к материальному положению семьи. Однако потерпевшая убеждена, что те могли использовать свои финансовые возможности для получения нужного результата в ходе судебного разбирательства.