Повторный суд состоится над обвиненным в педофилии подростком Екатеринбурга

Я очень рада, что отменили этот несправедливый приговор. Три независимые психиатрические экспертизы подтвердили, что моя дочь не врет. Были и другие пострадавшие от этого мальчика и дети, которые были свидетелями. Их родители это подтвердили нам, но не стали писать заявления, не захотели огласки,заявляет мать пострадавшей девочки Анастасия.