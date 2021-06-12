Семиклассник оказался в коме в результате удара током на карьере в Карпинске

Дима увидел, что один парень полез на насосную станцию, и решил тоже показать всем, что он крутой. Он начал забираться по насосу и, когда залез, схватился за провода, и его ударило током, рассказал сообществу «Краснотурьинск LIVE» один из друзей пострадавшего.