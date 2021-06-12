В тагильском цирке зрители с детьми исполнили гимн в честь Дня России

Во время антракта посетителям выдали листы, на которых был напечатан гимн России, а юные тагильчане также получили флажки. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали очевидцы. После этого организаторы попросили по завершении представления всем вместе спеть гимн. В момент исполнения сцена, в центре которой стояла большая фигура медведя, была подсвечена цветами государственного флага.
По словам одной из очевидцев происходящего Юлии, к инициативе люди отнеслись по-разному. В основном, во время исполнения гимна зал покинули зрители с маленькими детьми.
Кто-то с удовольствием пел, кто-то смеялся и снимал видео. У меня лично негатива не вызвало, но показалось это каким-то не очень уместным на цирковом представлении,подчеркнула Юлия.
Напомним, ранее цирк Нижнего Тагила уже вызывал неоднозначные эмоции, когда 9 мая 2019 года артисты провезли по центральной площади города повозку с клеткой, в которой находился переодетый в нацистскую форму артист и две собаки. Новость о постановке на параде в Нижнем Тагиле разлетелась по федеральным СМИ.