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56-летнего мужчину задержали в Екатеринбурге по подозрению в педофилии

13 июня 2021, 05:47
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера над девочкой шести лет. На данный момент в Березовском на него заведено уголовное дело.

5 июня ребёнок спросила у мамы разрешения поиграть на улице с друзьями, после чего исчезла. Мать девочки забеспокоилась, когда дочь не вернулся домой к обещанному времени. После прогулки она всегда возвращалась к восьми вечера. Во дворе женщина также не обнаружила дочь, после чего обратилась в полицию.

Мужчину с пропавшей обнаружили и задержали инспекторы ДПС, когда тот возвращался домой от гаражей. По предварительным данным, в гаражном кооперативе обвиняемый надругался над девочкой. Правоохранительный органы возбудили уголовное дело по ч.4.ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В качестве меры наказания насильнику грозит от 12 до 25 лет лишения свободы.

Дальнейшим разбирательством занимаемся Следственный комитет.

Напомним, что 2 мая в Екатеринбурге был задержан 57-летний мужчина по подозрении в действиях сексуального характера над несовершеннолетними. Обвиняемый совершал свои преступления во дворе жилого дома поселка Шали, в котором он проживал.

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