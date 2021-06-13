56-летнего мужчину задержали в Екатеринбурге по подозрению в педофилии

5 июня ребёнок спросила у мамы разрешения поиграть на улице с друзьями, после чего исчезла. Мать девочки забеспокоилась, когда дочь не вернулся домой к обещанному времени. После прогулки она всегда возвращалась к восьми вечера. Во дворе женщина также не обнаружила дочь, после чего обратилась в полицию.