Новая разметка для электросамокатов может появиться на тротуарах Екатеринбурга

Проблему обсуждали во время прошедшего в Екатеринбурге круглого стола. Предполагаемая разметка может быть от 1 до 1,5 метров и располагаться должна ближе к проезжей части, чтобы остальная часть тротуара спокойно использовалась пешеходом. Однако директор Urent Илья Тимаховский отмечает, что чем более популярное место, тем шире должна быть разметка, чтобы не осложнять движение.