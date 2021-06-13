TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новая разметка для электросамокатов может появиться на тротуарах Екатеринбурга

13 июня 2021, 12:16
Фото: pixabay.com
В компаниях по прокату самокатов озвучили, как помочь пешеходам Екатеринбурга не пересекаться с водителями электротранспорта. На тротуары предлагается нанести временную полосу, которая будет служить разметкой для самокатов.

Шеринговые компании с удовольствием бы взялись за эту работу, если бы это было согласовано. За свой счет могли бы раскрасить или нанести специальные ленты на асфальт, плитку. Легче жить было бы всем,говорит соучредитель сервиса Whoosh Олег Журавлев.

Проблему обсуждали во время прошедшего в Екатеринбурге круглого стола. Предполагаемая разметка может быть от 1 до 1,5 метров и располагаться должна ближе к проезжей части, чтобы остальная часть тротуара спокойно использовалась пешеходом. Однако директор Urent Илья Тимаховский отмечает, что чем более популярное место, тем шире должна быть разметка, чтобы не осложнять движение.

Напомним, скорость электросамокатов ограничена на 27 участках Екатеринбурга. 27 мая сервис кикшеринга Whoosh впервые ограничил скорость электросамокатов на прогулочных пешеходных зонах. Теперь максимальная скорость при въезда туда не должна превышать 15 километров в час.

На 27 участках ограничена скорость электросамокатов в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Вело-курьер на полном ходу сбил ребенка на самокате в ЕкатеринбургеШтраф за езду на самокате без прав грозит 20-летней жительнице ЕкатеринбургаМассовые проверки самокатчиков организовали в ГИБДД Екатеринбурга
#Пешеход#Екатеринбург#Тротуар#Транспорт#Самокат#Разметка#Общество#Дорожная разметка#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25