Новый штамм COVID-19 и пострадавшие в ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Чем может быть опасен новый штамм коронавируса и какова вероятность появления ограничений на Среднем Урале, рассказал медик эпидлаборатории Александр Соловьев из Екатеринбурга. Он заверил, что появление новых штаммов — это естественный процесс эволюционирования любого вируса, и появление новых мутаций в России было лишь вопросом времени. После того, как в Москве был обнаружен новый штамм вируса, там введены новые ограничения. Подобных мер, по мнению Соловьева, стоит ожидать и в других регионах, ведь ситуация с заболеваемостью по стране становится заметно хуже, а массовые мероприятия продолжают проводиться по всей России.
По подозрению в педофилии в Екатеринбурге задержан 56-летний мужчина. Он обвиняется в действиях сексуального характера в отношении 6-летней девочки. Ребенка, ушедшего на прогулку во двор 5 июня, потеряла мать. По ее заявлению в полиции были организованы оперативные мероприятия. Девочку со взрослым мужчиной нашли инспекторы ДПС в гаражном массиве. По предварительным данным, там мужчина надругался над несовершеннолетней. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В данный момент расследованием занимается Следственный комитет. Свердловчанину грозит от 12 до 25 лет тюрьмы.
Пьяный водитель в центре Екатеринбурга ночью 13 июня сбил двух пешеходов на перекрестке улиц Розы Люксембург и Куйбышева. Мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел на тротуар перед Свято-Троицким Кафедральным собором. В результате ДТП два человека были госпитализированы с различными травмами на машине «скорой помощи». Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выяснили, что водитель перед случившимся отмечал получение диплома в кафе, после чего сел за руль в нетрезвом виде.
Утром 13 июня в результате столкновения Hyundai IХ35 с автобусом у дома № 6 на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле пострадала 2-летняя девочка и 35-летняя женщина. Водитель Hyundai, следуя со стороны улицы Заводская в сторону Кулибина, допустила выезд на дорогу с односторонним движением, где столкнулась с пассажирским автобусом «ПАЗ». Женщина пояснила сотрудникам ГИБДД, что не знала о том, что с недавнего времени на Кушвинской действует одностороннее движение, и не обратила внимания на сообщающие об этом дорожные знаки. После осмотра медиками 35-летняя женщина и 2-летняя девочка — пассажир, пострадавшие в результате ДТП с автобусом, были отпущены домой. В салоне пассажирского транспорта кроме водителя находилось 5 человек, никто из них не пострадал.