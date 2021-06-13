Переехавшего в Нижнюю Туру сироту обеспечат жильем по требованию прокуратуры

По заявлению местного жителя прокуратура Нижней Туры проверила соблюдение жилищного законодательства в деятельности Управления социальной политики № 17 регионального Министерства социальной политики и выявила нарушения законодательства о защите жилищных прав. В результате проверки специалисты ведомства установили, что заявитель в 2020 году переехал на новое место жительства — в Нижнетуринский городской округ - из Омской области. Там он был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем. Однако после переезда молодому человеку было отказало во включении его в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по новому месту жительства.