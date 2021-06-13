Празднование получения диплома в Екатеринбурге закончилось ДТП и двумя пострадавшими

ДТП произошло по вине нетрезвого водителя за рулём иномарки. Около трёх часов утра при пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева он не справился с управлением, в следствии чего машина выехала на тротуар перед Свято-Троицким Кафедральным собором. Оказались сбиты два пешехода. Их увезла бригада скорой помощи.