Ребенок и женщина — водитель получили травмы в ДТП с автобусом и иномаркой в Тагиле

Авария с участием общественного транспорта и иномарки произошла около 14.30 недалеко от дома № 6 на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле. Водитель Hyundai, следуя со стороны улицы Заводская в сторону Кулибина допустила выезд на дорогу с односторонним движением и столкновение с пассажирским автобусом. «ПАЗ-320302-11», следующем по маршруту № 34 «Гальяно-горбуновский массив — Рудник», управлял 38-летний мужчина. В салоне в момент столкновения кроме него находилось 5 человек.