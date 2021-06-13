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Специалист рассказал о ситуации с коронавирусом в Свердловской области

13 июня 2021, 08:59
Фото: pixabay.com
Екатеринбургский медик эпидлаборатории Александр Соловьёв поделился информацией о том, чем может быть опасен новый штамм и какова вероятность появления ограничений в Свердловской области.

После обнаружения в Москве нового штамма вируса и введения новых ограничений Сергеем Собяниным жители других регионов опасаются введения аналогичных решений в своих городах.

Александр Соловьев заверил, что появление новых штаммов – естественный процесс эволюционирования любого вируса. Коронавирус, судя по тем наблюдениям, которые за ним велись с момента обнаружения, мутирует в разных точках планеты по одинаковому сценарию, поэтому в России появление новых мутаций было лишь вопросом времени.

Ранее говорилось о сибирском варианте ковида, о западном, о якутском. Даже об уральском штамме были разговоры, говорит Александр Соловьев для E1.RU.

Он также подчеркивает, что важно получить официальные данные о появившемся штамме и реагировать на ситуацию исходя из его серьезности и скорости распространения. Александр Соловьёв считает, что после введения новых ограничений в Москве стоит ожидать подобных мер и в других российских регионах. Специалист также подчеркивает, что ситуация с заболеваемостью по России становится заметно хуже, но массовые мероприятия продолжают проводиться по всей стране.

Нерабочие дни в Москве продлены до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19
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#Эпидемиология#Короновирус#Ограничения#Пандемия#Коронавирус#Нижний Тагил#Новости УрФО#Здоровье
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