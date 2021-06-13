Специалист рассказал о ситуации с коронавирусом в Свердловской области

Он также подчеркивает, что важно получить официальные данные о появившемся штамме и реагировать на ситуацию исходя из его серьезности и скорости распространения. Александр Соловьёв считает, что после введения новых ограничений в Москве стоит ожидать подобных мер и в других российских регионах. Специалист также подчеркивает, что ситуация с заболеваемостью по России становится заметно хуже, но массовые мероприятия продолжают проводиться по всей стране.