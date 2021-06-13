TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В аэропорту «Кольцово» пилота при посадке самолёта пытались ослепить лазером

13 июня 2021, 10:48
Фото: pixabay.com
11 июня неизвестные в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» пытались ослепить лазером пилота самолёта, следовавшего из Махачкалы в Екатеринбург.

Самолёт летел из Махачкалы в Свердловскую область. В пятницу воздушное судно начинало свою посадку в аэропорту «Кольцово».

В момент захода на посадку командир сообщил о зелёном луче света, падающем на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, приземление самолёта произошло успешно.

Напомним, что в аэропорту «Кольцово» ранее 25 мая произошёл инцидент с военных самолётом. ТУ-134 сбил фонари во время учебно-тренировочных полётов сбил светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы.

Военный самолет сбил фонари при взлете в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Узнать подробнее

#Самолёт#Аэропорт «Кольцово»#Пилот#Кольцово#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25