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15,7 тысячи метров сетей водоснабжения планируется отремонтировать в Новоасбесте

14 июня 2021, 09:24
Фото: 1Mediainvest.ru
15,7 тысячи метров сетей холодного водоснабжения планируется капитально отремонтировать в Новоасбесте. Тендер на проектировку объявило МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского ГО».

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Горноуральском городском округе до 2021 года». Начальная цена контракта составляет 3,3 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до 11 сентября 2021 года.

Согласно техзаданию, в проекте по ремонту объединенного хозяйственно-противопожарный водопровода нужно предусмотреть не только замену магистральных трубопроводов, а также ремонт или замену водоразборных колонок, пожарных гидрантов и колодцев.

Кроме того, в проекте должны быть предусмотрены работы по восстановлению разрушаемого благоустройства и рекультивации растительного слоя земли.

Отмечается, что на данный момент централизованное водоснабжение осуществляется от скважины с помощью двух насосных станций и разводящих сетей из чугунных трубопроводов. При этом часть жилых домов не подключены к водопроводу, а холодную воду на хозяйственно-бытовые нужды используют из водоразборных колонок.

Напомним, на экспертизу очистных сооружений в Новоасбесте планируется потратить более 900 тысяч рублей. Местные жители уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки Вилюй и Ряжик. Причиной этого они называют износ городских очистных сооружений более чем на 90%.

Более 909 тысяч планируется потратить на экспертизу очистных сооружений в Новоасбесте
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