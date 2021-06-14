TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две недели дальнобойщик живет в сломанной фуре под Екатеринбургом

14 июня 2021, 08:14
Фото: Е1.ru
Водитель фуры из Московской области уже две недели живет на 343 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Заказчик, чей груз перевозил мужчина, бросил его на дороге, выгрузив содержимое грузовика.

О ситуации, в которую попал водитель большегруза из Московской области, рассказали очевидцы Е1. Автомобиль сломался две недели назад на подъезде к столице Среднего Урала, а водитель не смог устранить поломку и потому живет в фуре.

Заказчик приехал, выгрузил свой товар и бросил дальнобойщика там, рассказал очевидец.

Он уточнил, что у водителя по имени Владимир нет денег на ремонт автомобиля. В отчаянии он начал пить.

На место выезжали сотрудники ГИБДД. По данным издания, они посмотрели документы у водителя и уехали.

Сейчас воду и еду мужчине привозят другие автолюбители. Клич о помощи они бросили в соцсетях. Люди переживают, что от безысходности дальнобойщик покончит с собой.

Мужчина рассказал другим водителям, что успел связаться с братом, который обещал привезти деньги. В итоге он куда-то пропал. А у дальнобойщика сел аккумулятор на фуре и сотовый телефон. Он остался не только без средств к существованию, но и без связи.

Напомним, 4 марта водитель фуры умер за рулем на 36-м километре кольцевой дороги ЕКАД. Смерть водителя заметили и сообщили дальнобойщики, переговаривающиеся с помощью рации.

Водитель фуры умер за рулем на трассе ЕКАД
Узнать подробнее

Материалы по теме
Обрушившего мост под Екатеринбургом дальнобойщика поймали по наводке очевидцаДальнобойщик подрезал водителя иномарки и напал на него с монтировкой в ЕкатеринбургеФура «Магнита» вылетела в кювет: из-за двух ДТП Серовский тракт встал в пробку
#Трасса#Екатеринбург - Пермь#Фура#Водители#Поломка#Дальнобойщик#Общество#Московская область#Новости УрФО
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25