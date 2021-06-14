Грозы и кратковременные дожди ожидаются с 15 июня в Нижнем Тагиле

С 15 июня, по данным метеорологов, в будни в Нижнем Тагиле сохранится жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до +26…+28 градусов. Ночью температура будет опускаться до +12…+17 градусов. Местами возможны кратковременные дожди с грозами.