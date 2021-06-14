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Грозы и кратковременные дожди ожидаются с 15 июня в Нижнем Тагиле

14 июня 2021, 16:20
Фото: 1mediainvest.ru
В начале недели сохранится жаркая погода с возможными кратковременными дождями, местами с грозами в Нижнем Тагиле.

С 15 июня, по данным метеорологов, в будни в Нижнем Тагиле сохранится жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до +26…+28 градусов. Ночью температура будет опускаться до +12…+17 градусов. Местами возможны кратковременные дожди с грозами.

К 18 июня в Нижнем Тагиле дневная температура опустится до +20… +22 градусов. Ночью температура будет опускаться до +9…+12 градусов. Преимущественно без осадков.

Напомним, несмотря на то, что синоптики обещают дожди и грозы, в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия. До 16 июня продлено предупреждение Уралгидрометцентра о смоге.

Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области до 16 июня
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#Дожди#Погода#Метеорологи#Гроза#Нижний Тагил#Здоровье
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