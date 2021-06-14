Малыш бизона родился в цирке Екатеринбурга

Событие стало неожиданностью для всех участников труппы, но в первую очередь для дрессировщика Рустама Газзаева, пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург».
Посреди ночи мне позвонили и сказали, что у Грэмми родился малыш. Я примчался и глазам не верил. Я даже подумать не мог, что она беременна. На днях я не придал значения, что у нее увеличилось вымя. Я своих бизонов очень сильно откормил. Поэтому я думал, что она просто поправилась. Когда бизон рождается в неволе — это по истине уникальный случай! Я так счастлив, словно у меня у самого ребенок родился. За 20 лет работы я не видел ничего подобного,делится впечатлениями Рустам Газзаев.
Тэфи стал пятым бизоном Рустама Газзаева. Коллеги дрессировщика стали подшучивать, что у него теперь четыре канадских бизона, а один — уральский. Будет ли Тэфи выступать в цирке вместе с мамой, планировать пока преждевременно. Все будет зависеть от самого животного. Принуждать к выступлениям Тэфи не собираются, сообщает Рустам Газзаев.
Напомним, редакция TagilCity.ru во Всемирный день цирка узнавала у зоозащитников и артистов: а возможен ли цирк без животных?