Малыш бизона родился в цирке Екатеринбурга

Посреди ночи мне позвонили и сказали, что у Грэмми родился малыш. Я примчался и глазам не верил. Я даже подумать не мог, что она беременна. На днях я не придал значения, что у нее увеличилось вымя. Я своих бизонов очень сильно откормил. Поэтому я думал, что она просто поправилась. Когда бизон рождается в неволе — это по истине уникальный случай! Я так счастлив, словно у меня у самого ребенок родился. За 20 лет работы я не видел ничего подобного,делится впечатлениями Рустам Газзаев.