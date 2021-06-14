Почему жители Нижнего Тагила не любят оставлять чаевые?

Согласно опросу, проведенному в 508 населенных пунктах всех округов России, чаще всего россияне оставляют чаевые сотрудникам ресторанов и баров, курьерам и таксистам. А самые большие чаевые оставляют сотрудникам отелей. Опрос был проведен сервисом SuperJob с 26 апреля по 14 мая 2021 года.
Лидирующую позицию заняли сотрудники ресторанов и баров. 30% россиян всегда оставляют на чай обслуживающему персоналу, а еще 40% предпочитают оставлять на чай иногда. Общероссийскую тенденцию поддержали и тагильчане: официантам оставляют на чай 53,7% тагильчан (по данным опроса редакции). Примечательно, что вариант «Не оставляю никому» выбрали 35,4% опрашиваемых тагильчан.
Один из работников ресторанной сферы рассказал редакции TagilCity.ru, что за два года работы он встречал гостей, которые были убеждены в том, что официант имеет хороший оклад и чаевые можно не оставлять.
Иногда это очень обидно, я работаю в двухэтажном ресторане, кухня находится на втором этаже, а зал на первом, бегаю по лестницам за блюдами, ноги устают и если твои старания не оцениваются — разочаровывает. Оклад у нас зависит от продаж. То есть вся наша зарплата зависит напрямую от гостей ресторана,рассказал один из работников обслуживающей сферы.
По словам молодого человека, встречаются и понимающие гости: вежливо себя ведут, поднимают настроение веселыми разговорами и на чай не забывают оставлять. Также официант заявил, что всегда оставляют чаевые коллеги: бармены, официанты, хостессы из других заведений,
Ресторатор и президент союза управляющих ресторанами России, Вице-президент федерации рестораторов и отельеров, Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов рассказал редакции TagilCity.ru, что чаевые в барах и ресторанах оставляет не каждый гость.
Культура чаевых в России развивается медленно, во многих странах они уже включены в счет и составляют определенный процент от итоговой суммы чека. А у нас такие действия могут обложить налогами, поэтому сделать это достаточно проблематично. Лично я всегда оставляю на чай, но в зависимости от уровня сервиса — если обслуживание было не очень, оставляю меньше,Заявил Сергей Миронов.
Сергей отметил, что если чаевые включить в счет, их обложит налогами налоговая служба, потому что такие действия расцениваются, как услуга, которую человек продает. Миронов добавил, что увеличению доходов обслуживающего персонала поспособствовали сервисы электронных чаевых.
На втором месте по стране расположились чаевые работникам такси. 12% пользователей оставляют водителям на чай всегда, а 45% — иногда. На третьем месте по данному критерию оказались курьеры. Доставщикам всегда оставляют на чай 11% людей, пользующихся их услугами, и 31% — время от времени. При этом, по данным опроса редакции, оставляют на чай таксистам только 23,9% жителей Нижнего Тагила.
Один из таксистов Нижнего Тагила считает, что в его сфере чаевые не развиты вообще. Молодой человек заявил, что порой даже сдачу в 5-10 рублей клиенты ждут, сидя в машине.
Чаевых у меня практически нет, в основном все поездки в пределах 100-200 рублей. Если поездка стоит 170 рублей, расплачиваются 200 рублевыми купюрами, а 30 рублей ждут обратно. Редко, когда люди торопятся куда-то могут оставить порядка 50 рублей,рассказал TagilCity.ru Владимир.
На третьем месте по популярности в Нижнем Тагиле расположились сотрудники автозаправок - им дают на чай 11,5% тагильчан. Также по результатам опроса, курьеры получают на чай от 5,6% тагильчан. А вот сотрудники гостиничных организаций, которые лидируют по результатам опроса от SuperJob, заняли последнюю строчку в нашем голосовании. Им оставляют на чай всего 2,5% жителей Нижнего Тагила. У участников опроса в группе ВКонтакте TagilCity.ru была возможность выбрать несколько вариантов ответа.
По итогам всероссийского опроса, самый высокий показатель по суммам чаевых составил 430 рублей — гостиничный сектор. В барах и ресторанах россияне оставляют на чай порядка 240 рублей. Сумма чаевых в парикмахерских составила 165 рублей. За доставку заказа курьеры получают около 140 рублей на чай. А таксисты — 110 рублей. Согласно данным опроса, самые низкий уровень чаевых у сотрудников автомоек и автозаправок — 90 рублей.
Средние размеры чаевых в России оказались максимальны за 5 лет. Специалисты связывают такой скачок с условиями пандемии и карантинными ограничениями. Например, сумма чаевых в сфере доставки увеличилась на 45 рублей за 5 лет, а в сфере такси на 40 рублей за тот же период.
А вот по результатам опроса в группе ВКонтакте TagilCity.ru, жители Нижнего Тагила чаще всего не оставляют на чай никакую сумму. Такой вариант ответа выбрали 35,5% пользователей. Еще 33,7% опрашиваемых дают на чай до 100 рублей. 100-200 рублей чаевых оставляют 19,6% тагильчан. По итогам голосования, только 8,58% тагильчан оставляют на чай 200-400 рублей.