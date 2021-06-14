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Почему жители Нижнего Тагила не любят оставлять чаевые?

14 июня 2021, 12:37
Фото: pixabay.com
Кому жители Нижнего Тагила чаще всего дают на чай, какая сумма считается оптимальной и что думают сами сотрудники сферы обслуживания о таких бонусах от клиентов, выясняла редакция TagilCity.ru.

Согласно опросу, проведенному в 508 населенных пунктах всех округов России, чаще всего россияне оставляют чаевые сотрудникам ресторанов и баров, курьерам и таксистам. А самые большие чаевые оставляют сотрудникам отелей. Опрос был проведен сервисом SuperJob с 26 апреля по 14 мая 2021 года.

Чаевые в общепите - в фаворите

Лидирующую позицию заняли сотрудники ресторанов и баров. 30% россиян всегда оставляют на чай обслуживающему персоналу, а еще 40% предпочитают оставлять на чай иногда. Общероссийскую тенденцию поддержали и тагильчане: официантам оставляют на чай 53,7% тагильчан (по данным опроса редакции). Примечательно, что вариант «Не оставляю никому» выбрали 35,4% опрашиваемых тагильчан.

Один из работников ресторанной сферы рассказал редакции TagilCity.ru, что за два года работы он встречал гостей, которые были убеждены в том, что официант имеет хороший оклад и чаевые можно не оставлять.

Иногда это очень обидно, я работаю в двухэтажном ресторане, кухня находится на втором этаже, а зал на первом, бегаю по лестницам за блюдами, ноги устают и если твои старания не оцениваются — разочаровывает. Оклад у нас зависит от продаж. То есть вся наша зарплата зависит напрямую от гостей ресторана,рассказал один из работников обслуживающей сферы.

По словам молодого человека, встречаются и понимающие гости: вежливо себя ведут, поднимают настроение веселыми разговорами и на чай не забывают оставлять. Также официант заявил, что всегда оставляют чаевые коллеги: бармены, официанты, хостессы из других заведений,

Фото: pixabay.com

Ресторатор и президент союза управляющих ресторанами России, Вице-президент федерации рестораторов и отельеров, Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов рассказал редакции TagilCity.ru, что чаевые в барах и ресторанах оставляет не каждый гость.

Культура чаевых в России развивается медленно, во многих странах они уже включены в счет и составляют определенный процент от итоговой суммы чека. А у нас такие действия могут обложить налогами, поэтому сделать это достаточно проблематично. Лично я всегда оставляю на чай, но в зависимости от уровня сервиса — если обслуживание было не очень, оставляю меньше,Заявил Сергей Миронов.

Сергей отметил, что если чаевые включить в счет, их обложит налогами налоговая служба, потому что такие действия расцениваются, как услуга, которую человек продает. Миронов добавил, что увеличению доходов обслуживающего персонала поспособствовали сервисы электронных чаевых.

Фото: pixabay.com

Неприживающаяся тенденция на чаевые в такси

На втором месте по стране расположились чаевые работникам такси. 12% пользователей оставляют водителям на чай всегда, а 45% — иногда. На третьем месте по данному критерию оказались курьеры. Доставщикам всегда оставляют на чай 11% людей, пользующихся их услугами, и 31% — время от времени. При этом, по данным опроса редакции, оставляют на чай таксистам только 23,9% жителей Нижнего Тагила.

Один из таксистов Нижнего Тагила считает, что в его сфере чаевые не развиты вообще. Молодой человек заявил, что порой даже сдачу в 5-10 рублей клиенты ждут, сидя в машине.

Фото: pixabay.com

Чаевых у меня практически нет, в основном все поездки в пределах 100-200 рублей. Если поездка стоит 170 рублей, расплачиваются 200 рублевыми купюрами, а 30 рублей ждут обратно. Редко, когда люди торопятся куда-то могут оставить порядка 50 рублей,рассказал TagilCity.ru Владимир.

На третьем месте по популярности в Нижнем Тагиле расположились сотрудники автозаправок - им дают на чай 11,5% тагильчан. Также по результатам опроса, курьеры получают на чай от 5,6% тагильчан. А вот сотрудники гостиничных организаций, которые лидируют по результатам опроса от SuperJob, заняли последнюю строчку в нашем голосовании. Им оставляют на чай всего 2,5% жителей Нижнего Тагила. У участников опроса в группе ВКонтакте TagilCity.ru была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Тагильчане дают на чай в 4 раза меньше других россиян

По итогам всероссийского опроса, самый высокий показатель по суммам чаевых составил 430 рублей — гостиничный сектор. В барах и ресторанах россияне оставляют на чай порядка 240 рублей. Сумма чаевых в парикмахерских составила 165 рублей. За доставку заказа курьеры получают около 140 рублей на чай. А таксисты — 110 рублей. Согласно данным опроса, самые низкий уровень чаевых у сотрудников автомоек и автозаправок — 90 рублей.

Средние размеры чаевых в России оказались максимальны за 5 лет. Специалисты связывают такой скачок с условиями пандемии и карантинными ограничениями. Например, сумма чаевых в сфере доставки увеличилась на 45 рублей за 5 лет, а в сфере такси на 40 рублей за тот же период.

А вот по результатам опроса в группе ВКонтакте TagilCity.ru, жители Нижнего Тагила чаще всего не оставляют на чай никакую сумму. Такой вариант ответа выбрали 35,5% пользователей. Еще 33,7% опрашиваемых дают на чай до 100 рублей. 100-200 рублей чаевых оставляют 19,6% тагильчан. По итогам голосования, только 8,58% тагильчан оставляют на чай 200-400 рублей.

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