23-летний задержанный умер в отделе полиции в Екатеринбурге

Бригада скорой медицинской помощи, которая приехала на место происшествия, не смогла помочь молодому человеку, так как он был уже мертв. На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По словам главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на выходе из здания ОВД екатеринбуржец вспомнил, что не забрал изъятый у него сотовый телефон. В служебном помещении уральцу стало плохо, он потерял сознание, сообщает «КП-Екатеринбург».