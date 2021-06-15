Байкер устроил погоню с ГИБДД по набережной в центре Екатеринбурга

Напомним, 14 мая мотоциклист, уезжая от экипажа ГИБДД, не справился с управлением и устроил ДТП в Нижнем Тагиле. Байкер допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid, которым управлял мужчина 1976 года рождения.