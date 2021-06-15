На 6 месяцев отправлена в колонию-поселение свердловчанка за неуплату алиментов

В июле 2006 года решением суда на женщину была возложена обязанность выплачивать алименты несовершеннолетней дочери в размере 1/6 доли заработка или иного дохода ежемесячно. В 2019 и 2020 годах подсудимая неоднократно привлекалась к административной ответственности за данное правонарушение, однако должных выводов не сделала.