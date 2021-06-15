Об ураганном ветре предупредили в ЕДДС жителей Нижнего Тагила

О резком ухудшении погодных условий сообщает городская ЕДДС со ссылкой на Уралгидрометцентр.
В ближайшие 1 — 3 часа и до конца дня 15 июня с сохранением на ночь 16 июня местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 25-27 метров секунду, говорится в экстренном предупреждении.
Опасное метеорологическое явление может выразиться в виде аэродинамических нагрузках на постройки и сооружения, разрушениях и повреждениях построек, воздушных линий связи и электропередач, повалке деревьев, затруднении в работе автотранспорта и проведении наружных работ, повреждении сельскохозяйственных культур, а также ограничении в работе авиапредприятий.
Напомним, пасмурная погода с дождями и грозами ожидается в Свердловской области с 15 по 20 июня. Жару к концу рабочей недели сменит прохлада.