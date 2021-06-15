Об ураганном ветре предупредили в ЕДДС жителей Нижнего Тагила

Опасное метеорологическое явление может выразиться в виде аэродинамических нагрузках на постройки и сооружения, разрушениях и повреждениях построек, воздушных линий связи и электропередач, повалке деревьев, затруднении в работе автотранспорта и проведении наружных работ, повреждении сельскохозяйственных культур, а также ограничении в работе авиапредприятий.