По недействительному исполнительному листу коллекторы списали долг у екатеринбурженки

Долг клиента банк передал коллекторам. А «Феникс» подал мировому судье заявление о выдаче приказа и получил его заочно. Приказ передали в банк, который и списал деньги. Клиентка ничего не знала, она думала, что все давно закончилось, потому что кредит был в 2012 году. Приставы видят лист, возбуждают производство и рассчитывают, что дальнейшее не их головная боль. Коллекторы из «Феникса» за гранью возможного ведут дела, нарушая законы,комментирует ситуацию Дамир Садритдинов.