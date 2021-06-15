По новому обвинению суд не стал арестовывать экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Если бы Контеев имел отношение к этому делу, наверное, он должен был быть привлечен вместе со всеми. Однако никаких новых доказательств его причастности нет. Следователь предоставил только те доказательства, которые были в первом суде и суде по Калину,говорит Сергей Колосовский.